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Espreso.tvОбществоВ Киеве второй раз за день закрыли станцию метро "Крещатик" из-за "минирования"

В Киеве второй раз за день закрыли станцию метро "Крещатик" из-за "минирования"


фото: golos.ua
В Киеве 15 декабря второй раз за день закрыли на вход и выход станции метро "Крещатик", а также пересадку на "Майдан Незалежности" из-за сообщения о заминировании

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Telegram.

"Станция "Крещатик" и пересадка на "Майдан Незалежности" закрыты на вход и выход", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поступил анонимный звонок о минировании.

Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки.

  • Напомним, что в Киеве из-за анонимного звонка о минировании 15 декабря уже закрывали на вход и выход станцию метро "Крещатик".

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