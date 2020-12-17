Нельзя говорить о инкриминировании умышленного убийства, - Горбатюк о деле Черновол

17 декабря, 2020, 22:28

Экс-начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что нельзя говорить о инкриминировании умышленного убийства в Киеве работника офиса "Партии Регионов" в 2014 году

Об этом он заявил в эфире программы "Красная линия" с Сергеем Высоцким ", передает Еспресо.TV.

"Этот эпизод исследовался следователями Генеральной прокуратуры, были проведены необходимые следственные действия, допросы, экспертизы, так как было установлено отсутствие причинной связи между наступлением смерти потерпевшего, который был обнаружен в премищенни офиса "Партии Регионов" и действий протестующих, в частности, поджога этого офиса. Поэтому это производство было передано в конце 2014 года в МВД. Установлено, что был ряд лиц, не только этот пострадавший Захаров находился в помещении, но и еще более десятка человек. Они все имели угрозу для своей жизни. А этот человек , исходя из осмотра места событий, несмотря на информацию о поджоге, он продолжал собирать эти вещи и вследствие этого, он отравился угарным газом и именно это является причиной его смерти. То есть, если мы говорим, что действительно произошла трагедия, действительно человек погиб, но она не находится непосредственно в причинной связи с действиями по поджогу", - сказал Горбатюк.

Он отметил, что в таком случае нельзя инкриминировать поджог "ни Черновол, ни кому-то другому", если те лица, которые были в помещении на момент поджога - не установлены в расследовании.

"Нельзя говорить о инкриминировании умышленного убийства с точки зрения уголовного права. Но, несмотря на это, то есть, еще мы могли предполагать, что на начальном этапе, когда сообщают о подозрении, могут ошибаться следователи, прокуроры, а когда расследование завершается и квалификация преступления не меняется и лица с высшим юридическим образованием, они все согласны именно с таким вариантом, то это может свидетельствовать именно не о какой-то юридической квалификации, это исключительно о чьем-то желании, что именно Черновол или просто представитель протестующих Майдана выглядел именно убийцей ", - пояснил Горбатюк.

Он отметил, что это не имеет ничего общего с правовой квалификацией таких действий.

Напомним, следователи ГБР обвиняют Татьяну Черновол в умышленном убийстве работника офиса "Партии Регионов" во время пожара 18 февраля 2014 года.

16 декабря ГБР направило в суд обвинительный акт по подозрению в умышленном убийстве работника офиса "Партии Регионов".

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