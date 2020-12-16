ГБР направило дело Чорновол в суд

16 декабря, 2020, 16:50

16 декабря ГБР направило в суд обвинительный акт по подозрению в умышленном убийстве работника офиса "Партии Регионов"

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Следователи ТУ ГБР в Киеве завершили досудебное расследование уголовного производства по подозрению народного депутата Украины VIII созыва. По результатам предварительного расследования народный депутат Украины VIII созыва обвиняется в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц", - говорится в сообщении.

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Напомним, следователи ГБР обвиняют Татьяну Чорновол в умышленном убийстве работника офиса "Партии Регионов" во время пожара 18 февраля 2014 года.

"По данным предварительного расследования, 18 февраля 2014 года подозреваемая руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева, на улице Липской, в котором находился офис одной из политических партий. В результате пожара погиб работник 1948 года рождения, который находился в помещении партийного офиса", - заявили силовики.

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