Данилов назвал опасным решение парламента Молдовы о статусе русского языка
17 декабря, 2020, 15:47
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал опасным для региона решение Молдовы о статусе русского языка
Об этом сообщает пресс-служба СНБО .
Данилов провел онлайн-звонок с главой Бюро нацбезопасности Польши Павлом Солоха.
Во время общения стороны обсудили безопасность в регионе.
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"РФ не желает терять влияние. Вчерашнее решение парламента Молдовы о признании русского языка языком межнационального общения является очень опасным", - заявил Данилов.
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