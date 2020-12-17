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Данилов назвал опасным решение парламента Молдовы о статусе русского языка

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал опасным для региона решение Молдовы о статусе русского языка

Об этом сообщает пресс-служба СНБО .

Данилов провел онлайн-звонок с главой Бюро нацбезопасности Польши Павлом Солоха.

Во время общения стороны обсудили безопасность в регионе.

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"РФ не желает терять влияние. Вчерашнее решение парламента Молдовы о признании русского языка языком межнационального общения является очень опасным", - заявил Данилов.

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