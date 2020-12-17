Благодаря "мировому соглашению" с "Нафтогазом" Втитренко получит гособлигаций на 4 миллиона долларов

17 декабря, 2020, 14:53

Бывший исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко получит гособлигаций на 4 миллиона долларов сроком на 5 лет в рамках "мирового" соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" относительно выплаты ему премии

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на собеседников в "Слуге народа" и самого Юрия Витренко.

В феврале 2020 года, Витренко обращался с судебным иском в Печерский суд о выплате ему 94 миллионов гривен премии за победу "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже.

Как отмечает источник, в настоящее время Юрий Витренко претендует на получение "чуть больше $ 4 млн", и этот вопрос с иском, якобы, должен был решиться до его назначения на должность вице-премьера, иначе у Витренко возник бы конфликт интересов. 15 декабря Верховная Рада Украины рассматривала представление о назначении Юрия Витренко первым вицепремьер-министром - министром энергетики. Однако решение не было поддержано большинством депутатов и назначение не состоялось.

"Между Витренко и" Нафтогазом "подписывается договор подобный мировому соглашению, по которому первый отказывается от исковых требований и получает за это государственные облигации сроком на 5 лет.

Фактически получается, что Витренко уже передал в бюджет свою премию, в уплаченных "Нафтогазом" дивидендах. Теперь же он за это получит ОВГЗ, выплаты по которым наступают более чем через четыре года. Он это объяснил и Разумкову на встрече, когда тот начал намекать на конфликт интересов ", - говорит собеседник.

17 декабря на заседании Комитета по вопросам энергетики во время общения депутатов с Витренко, последний также подтвердил эту информацию.

"Соглашение об урегулировании, которое заключается с" Нафтогазом ", предусматривает, что они уже все деньги, мою премию, направили в бюджет. Это было позавчера. Я получаю вместо своих денег фактически долгосрочные гривневые облигации", - ответил он на вопрос депутата Анны Скороход .

В мая 2018 года наблюдательный совет "Нафтогаза" решила премировать 41 сотрудника компании за вклад в победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Сумма вознаграждения предполагалась на уровне 1% суммы выигрыша в арбитраже ($ 4,6 млрд) - то есть $ 46,3 млн. В 2018 году была выплачена первая часть премий на сумму $ 20,7 млн. Как отмечается в отчете "Нафтогаза" , Андрей Коболев получил 261 млн грн - около $ 9,5 млн на тот момент. По документам , которые опубликовал редактор "Цензора" Юрий Бутусов в Фейсбуке, Юрий Витренко получил 201 млн грн - около $ 7,5 млн.

Другая часть премий должна была выплачиваться в течение трех лет, при условии успешного взыскания с "Газпрома" остатка выигрыша. Деньги "Нафтогаз" получил в конце 2019 - за счет штрафных санкций сумма подошла к $ 2,9 млрд.

Впрочем дальнейшие выплаты не осуществлялись, поскольку к началу 2020 года Кабмин принял Постановление №141 , которым ограничил размеры заработной платы руководителям госпредприятий в 1,25 млн грн в месяц и установил ограничения вознаграждения членам наблюдательных советов в зависимости от показателей годового дохода госпредприятия. В феврале, через месяц, Витренко подал иск в Печерский суд Киева в связи с невыплатой ему премии за победу в Стокгольмском арбитраже над "Газпромом".

Напомним, что 13 ноября 2020 года дочернее предприятие "Нафтогаза" ПАО "Укртрансгаз" утвердило другую сомнительную «мировое соглашение» с ЗАО "Укрэнергосбыт" и - "Финансовой компанией Фин-Инвест» и «Профи Газ». Об этом говорится в расследовании " Миллиарды" Нафтогаза "для мошенников: фиктивные фирмы и недобродетелен судья" журналистов программы "Шустров LIVE".

По этому соглашению "Укртрансгаз" передать фиктивной фирме ООО "Профи Газ" 305 млн кубометров государственного газа стоимостью 2 миллиарда гривен. Несколько ранее председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев принял решение №418 от 2 ноября 2020 года, согласно которому 305 кубометров газа, передали от "Нафтогаза" в "Укртрансгаз" в качестве займа, именно для последующего вывода этого ресурса в собственность " профи Газа ".

Журналисты выяснили, что вовлечен в схему нынешний выгодоприобретатель - ООО "Профи Газ" - является полностью фиктивной компанией, в которой уставный капитал составляет 2600 грн и за короткое время произошел ряд изменений номинальных владельцев.