В "Шахтере" нашли оправдание 10 пропущенным голам от "Боруссии"

16 декабря, 2020, 09:36

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин назвал причиной провальных матчей Лиги чемпионов с менхенгладбахской "Боруссией" пандемию

Об этом сообщает "Великий футбол" в YouTube.

По словам Палкина, большой отпечаток на футбол наложила пандемия коронавируса, которая спровоцировала хаос.

"0:10 от "Боруссии" могу объяснить только одним. То, что происходит сегодня в мире, делает огромный отпечаток на происходящее на поле. Мир сошел с привычных рельсов, и все находится в хаотическом состоянии, это дает свои отголоски" , - сказал Палкин.

Он обратил внимание, что из-за этого был переформатирован календарь игр, а "Шахтер" вообще был лишен отдыха в межсезонье.

"В прошлом сезоне мы выиграли чемпионат с большим отрывом, вышли в полуфинал Лиги Европы. Затем сразу через несколько дней начался новый чемпионат. Затем коронавирус полкоманды скосил. Они вернулись через 15 дней, начали их подпускать. Эти колебания и всплески дают свой эффект", - объяснил Палкин.

Он добавил, что во время матчей с "Боруссией" сошлись вместе все негативные факторы.

"Наверное, этот пик пришелся на этот период. Начинали играть молодые ребята, а болельщикам нужен результат. Критика идет серьезная, с психологической точки зрения идет давление. Но в первую очередь причина в нестабильной ситуации из-за "ковида" и мирового хаоса. Других объяснений нет. Уверен, что если мы еще раз с ними встретимся, будет другая история. Мы уже остановили "Интер" в Лиге чемпионов"", - рассказал Палкин.

"Шахтер" дважды проиграл немецкому клубу на групповом раунде Лиги чемпионов - 0: 6 и 0: 4.

Напомним, 15 декабря украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко пообещал отомстить менхенгладбахской "Боруссии" за разгром "Шахтера" в Лиге чемпионов.

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