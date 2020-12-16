В Одесской области будут судить командира "Скадовска": посадил катер на мель

16 декабря, 2020, 18:47

Командира артиллерийского катера "Скадовск" будут судить за неподготовленность судна к военным учениям "Си Бриз - 2017". Тогда катер сел на мель во время маневров в устье Дуная

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры.

Отмечается, что прокуратура Белгород-Днестровского гарнизона направила в суд обвинение в отношении мичмана (штаб-старшины согласно новой классификации, - Ред.) ВМС по фактам нарушения правил кораблевождения и небрежного отношения к военной службе.

"По данным следствия, указанный военнослужащий обвиняется в том, что в июле 2017 года, во время подготовки и участия в украинско-американских учениях "Си Бриз - 2017", точно зная о неподготовленности артиллерийского катера "Скадовск" к выходу в море, принял решение сняться со швартовых причала и в составе катерно-тактической группы малых бронированных артиллерийских катеров вышел из пункта постоянной дислокации воинской части в море, осуществив переход в район проведения учений, для выполнения мероприятий согласно плану", - говорится в сообщении.

Прокуратура заявляет, что командир катера не оценил объективно существующие риски, в результате чего ошибся и посадил "Скадовск" на мель.

"Указанными действиями государству в лице военной части нанесен материальный ущерб на сумму 1 млн 350 тыс. гривен, в связи с чем Военная прокуратура Белгород-Днестровского гарнизона предъявила исковое заявление о взыскании с обвиняемого ущерба, причиненного уголовным правонарушением", - говорится в сообщении.

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