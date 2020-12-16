Украинец Малиновский попал в стартовый состав "Аталанты" на матч с "Ювентусом"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинец Руслан Малиновский начнет матч с первых минут. В этом сезоне 27-летний хавбек провел 10 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи за "Аталанту".
В турнирной таблице Серии А "Аталанта" занимает девятое место и имеет 17 очков. В активе "Ювентуса" 23 балла и четвертая позиция. Лидером чемпионата является "Милан".
Чемпионат Италии
12-й тур
16 декабря
"Ювентус" - "Аталанта"
"Ювентус": Щенсны, Данилу, Бонуччи, де Лигт, Куадрадо, Артур, Бентанкур, МакКенни, Кьеза, Мората, Роналду.
"Аталанта": Голлини, Дьимсити, Ромеро, Паломино, Хатебур, де Рон, Фройлер, Госенс, Пессина, Малиновский, Сапата.
Турин, стадион "Альянц Арена"
Начало в 19:30
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
- 13 декабря в 11-м туре чемпионата Италии украинец Руслан Малиновский забил гол за "Аталанту" и помог ей победить "Фиорентину".
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