Убийство на Майдане в подземном переходе: задержали гражданина Казахстана

16 декабря, 2020, 15:46

Полиция задержала подозреваемого в убийстве мужчины в подземном переходе станции метро "Майдан Незалежности", в Киеве, 8 декабря

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Во время совместного распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт, в результате один из них ударил своего оппонента ножом в живот и скрылся с места совершения преступления. От полученного ранения 30-летний мужчина скончался на месте еще до приезда скорой", - говорится в сообщении.

Подозреваемым оказался 44-летний гражданин Казахстана.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении, решается вопрос об обращении в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Напомним, 8 декабря в подземном переходе станции Киевского метрополитена "Площадь Майдан Незалежности" обнаружили тело мужчины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb