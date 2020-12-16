Убийство на Майдане в подземном переходе: задержали гражданина Казахстана
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
"Во время совместного распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт, в результате один из них ударил своего оппонента ножом в живот и скрылся с места совершения преступления. От полученного ранения 30-летний мужчина скончался на месте еще до приезда скорой", - говорится в сообщении.
Подозреваемым оказался 44-летний гражданин Казахстана.
Сейчас мужчине сообщено о подозрении, решается вопрос об обращении в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.
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Напомним, 8 декабря в подземном переходе станции Киевского метрополитена "Площадь Майдан Незалежности" обнаружили тело мужчины.
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