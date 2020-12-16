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Espreso.tvОбществоУбийство на Майдане в подземном переходе: задержали гражданина Казахстана

Убийство на Майдане в подземном переходе: задержали гражданина Казахстана

Полиция задержала подозреваемого в убийстве мужчины в подземном переходе станции метро "Майдан Незалежности", в Киеве, 8 декабря

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Во время совместного распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт, в результате один из них ударил своего оппонента ножом в живот и скрылся с места совершения преступления. От полученного ранения 30-летний мужчина скончался на месте еще до приезда скорой", - говорится в сообщении.

Подозреваемым оказался 44-летний гражданин Казахстана.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении, решается вопрос об обращении в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

  • Напомним, 8 декабря в подземном переходе станции Киевского метрополитена "Площадь Майдан Незалежности" обнаружили тело мужчины.

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