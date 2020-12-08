На Майдане Незалежности в подземном переходе зарезали мужчину

8 декабря, 2020, 23:03

Во вторник, 8 декабря, на Майдане Незалежности в Киеве в подземном переходе убили мужчину

Об этом сообщают Вартові.Еспресо.

По имеющимся данным, между двумя мужчинами произошла драка, во время которой один из них достал нож и ударил другого. После этого мужчина с ножом скрылся в неизвестном направлении.

Раненый мужчина вследствие несовместимых с жизнью травм скончался на месте. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая выясняет подробности.

По предварительной информации, подозреваемого зовут Виктор, он среднего телосложения, 165 см роста, одетый в черные брюки, черную или черно-серую куртку и черно-оранжевую шапку.

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