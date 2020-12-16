Шмыгаль прогнозирует рост расходов на медицину до 5% ВВП в 2023 году
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время заседания правительства, передает Еспресо.TV .
"В 2021 году в Украине будут рекордные расходы на медицину в объеме почти 160 млрд гривен. Это на 30 млрд больше, чем в этом году и почти на 65 млрд больше, чем в 2019", - сказал Шмыгаль.
Таким образом, по его словам, финансирование медицины за два года вырастет более чем на 60%.
"Расходы на медицину в размере 5% ВВП будет достигнуто уже в 2023 году. При этом на следующий год мы планируем дооснащение 210 приемных отделений опорных больниц. Будет закуплено почти 450 автомобилей скорой медицинской помощи", - отметил премьер.
Зарплаты медиков, по словам Шмыгаля, в следующем году вырастут на 30%.
Шмыгаль также добавил, что государство продолжит обеспечивать бесплатное лечение для людей, а также все доплаты медикам, которые борются с COVID.
- Напомним, 15 декабря медицинские работники вышли на митинг под стены Верховной Рады с требованием увеличения финансирования медицины.
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