Медики начали акцию протеста под Верховной Радой: требуют увеличить финансирование медицины

16 декабря, 2020, 13:13

Медицинские работники в Киеве протестуют под стенами Верховной Рады против сокращения расходов на медицину в государственном бюджете на 2021 год

Об этом говорится в эфире Еспресо.TV.

Участники акции требуют, в частности, повышение заработных плат, создания достойных условий работы и отмене ликвидации заведений психиатрической помощи, туберкулезных больниц и тому подобное.

По словам участников акции, пока медицинским работникам пока сложно получить компенсации в связи с заболеванием COVID-19, поскольку собрать документы для подтверждения заболевания крайне сложно.

Кроме того, не все медики могут получить надбавки за лечение больных COVID-19 пациентов, поскольку их платят только в случае госпитализации и подтверждения болезни методом ПЦР-тестирования. При этом для получения доплат необходимо собирать большое количество документов, которые, как подчеркнула одна из участниц акции, не дают гарантии получения доплаты.

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