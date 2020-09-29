Король с Востока "Милан" поздравил Шевченко с Днем рождения

29 сентября, 2020, 14:24

Итальянский футбольный клуб "Милан" поздравил своего бывшего форварда Андрея Шевченко с 44-летием

Поздравление обнародовано на странице "Милана" в twitter.

"Королю с Востока сегодня исполняется 44 года! С Днем рождения!", - говорится в поздравлении под фото Шевченко в форме "Милана".

Андрей Шевченко играл за "Милан" в 1999 - 2006 и 2008 - 2009 годах и стал настоящей легендой итальянского клуба. За "Милан" украинец провел 322 матча, забил 175 голов и отдал 45 результативных передач.

The King from the East turns 44 today! Happy Birthday @ jksheva7 !



Buon compleanno Re dell'Est! #SempreMilan pic.twitter.com/kQ2g7pyYdA - AC Milan (@acmilan) September 29, 2020

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