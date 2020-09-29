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Espreso.tvСпортКороль с Востока "Милан" поздравил Шевченко с Днем рождения

Король с Востока "Милан" поздравил Шевченко с Днем рождения


фото: twitter.com/acmilan
Итальянский футбольный клуб "Милан" поздравил своего бывшего форварда Андрея Шевченко с 44-летием

Поздравление обнародовано на странице "Милана" в twitter.

"Королю с Востока сегодня исполняется 44 года! С Днем рождения!", - говорится в поздравлении под фото Шевченко в форме "Милана".

Андрей Шевченко играл за "Милан" в 1999 - 2006 и 2008 - 2009 годах и стал настоящей легендой итальянского клуба. За "Милан" украинец провел 322 матча, забил 175 голов и отдал 45 результативных передач.

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