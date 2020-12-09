Катастрофа самолета МАУ: Иран отозвал предложение выплат семьям погибших, - МИД

9 декабря, 2020, 08:44

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил, что Иран отозвал предложение о выплате семьям погибших в авиакатастрофе самолета МАУ в Тегеране

Об этом сообщает " Общественное радио ".

"По моей информации, правительство уже отозвало это предложение (по заложению в бюджете на следующий год 200 млн евро для компенсации родным, погибших в авиакатастрофе - ред.), поскольку предполагалось, что 200 млн будут выделены именно из фонда национального развития, повлекшее серьезные внутренние дискуссии в иранском обществе. Но мы будем приветствовать планы иранского правительства зарезервировать определенную сумму средств в бюджете для выплаты компенсаций ", - сказал Енин.

По его словам, переговоры с иранской стороной о размере компенсаций пока не начинали. Позиция Украины исходит из того, что уровень компенсации в значительной степени будет зависеть от обстоятельств катастрофы и от уровня сотрудничества и обеспечения объективного и беспристрастного расследования катастрофы.

Напомним, что Иран планировал выделить € 200 млн на выплату компенсаций за катастрофу самолета "Международных авиалиний Украины" в январе 2020 года.

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