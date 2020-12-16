Рассмотрение обращения по смене газопоставщика длится примерно неделю, - представитель "Нафтогаза"
Так происходит в "Нафтогазе", сообщил Алексей Хабатюк, заместитель главы департамента энергоэффективности "Нафтогаза", в эфире программы Energo live с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".
"Сама процедура (смены газопоставщика, - ред.), по-моему, сейчас максимально упрощена. Например, у нас, в "Нафтогазе", сама процедура подачи документов, если это делать через наших партнеров, - а мы сотрудничаем с ПриватБанком, - так через приложение Приват24, по словам клиентов, занимает буквально 5 минут", - сказал Хабатюк.
По его словам, дальше идет процедура рассмотрения документов.
"Поскольку сейчас многие клиенты хотят сменить поставщика, то рассмотрение этих документов может занимать и неделю. В отдельных случаях может длиться дольше, если потребуются дополнительные документы. Потому что есть такие случаи, когда владелец дома один, а счета были на другого владельца. Но это, скажем так, более экзотические случаи", - пояснил Хабатюк.
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