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Espreso.tvЭкономикаПотребитель имеет право подписать договор о поставках газа на год, это не угрожает субсидии, - член НКРЭКУ

Потребитель имеет право подписать договор о поставках газа на год, это не угрожает субсидии, - член НКРЭКУ

Потребитель газа может выбрать себе поставщика и подписать с ним соглашение, чтобы забронировать себе определенный объем топлива в год по фиксированной цене. Это не приведет к потере субсидии

Об этом сообщила Ольга Бабий, член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в эфире программы Energo live с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

"Каждый потребитель сейчас имеет право сам планировать. Имеет право посчитать свое годовое потребление. Посмотреть, у кого какая цена газа - и выбрать себе поставщика на год. Угроз для потери субсидии при заказе поставки объема газа в год абсолютно нет", - сказала Бабий .

По ее словам, сейчас некоторые поставщики предлагают потребителям заключить годовой договор с частичной предоплатой, при этом цена 4700 грн за тыс. кубометров зафиксируется на год.

"Когда мы говорим о приобретении газа заранее, это не говорит о том, что его надо оплатить сразу. Это говорит о том, что потребитель может с газоснабжающей компанией заключить договор на условиях, что он бронирует/заказывает определенную мощность - 1 тыс. кубов или 2 тыс. кубов - и гарантирует компании-поставщику, что он это оплатит", - пояснила член Нацкомиссии.

Она обратила внимание, что после открытия рынка газа потребитель может сэкономить значительную сумму, выбирая поставщика газа.

"Мы сейчас на рынке наблюдаем различные цены - от 4700 грн до 6800 грн. И когда надлежащим образом вы промониторите рынок, выберете себе поставщика, 2 тыс. - это достаточно существенная разница. И так люди могут экономить, выбирая себе поставщика", - отметила эксперт.

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