Потребитель имеет право подписать договор о поставках газа на год, это не угрожает субсидии, - член НКРЭКУ
Об этом сообщила Ольга Бабий, член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в эфире программы Energo live с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".
"Каждый потребитель сейчас имеет право сам планировать. Имеет право посчитать свое годовое потребление. Посмотреть, у кого какая цена газа - и выбрать себе поставщика на год. Угроз для потери субсидии при заказе поставки объема газа в год абсолютно нет", - сказала Бабий .
По ее словам, сейчас некоторые поставщики предлагают потребителям заключить годовой договор с частичной предоплатой, при этом цена 4700 грн за тыс. кубометров зафиксируется на год.
"Когда мы говорим о приобретении газа заранее, это не говорит о том, что его надо оплатить сразу. Это говорит о том, что потребитель может с газоснабжающей компанией заключить договор на условиях, что он бронирует/заказывает определенную мощность - 1 тыс. кубов или 2 тыс. кубов - и гарантирует компании-поставщику, что он это оплатит", - пояснила член Нацкомиссии.
Она обратила внимание, что после открытия рынка газа потребитель может сэкономить значительную сумму, выбирая поставщика газа.
"Мы сейчас на рынке наблюдаем различные цены - от 4700 грн до 6800 грн. И когда надлежащим образом вы промониторите рынок, выберете себе поставщика, 2 тыс. - это достаточно существенная разница. И так люди могут экономить, выбирая себе поставщика", - отметила эксперт.
- В Украине с 1 августа заработал рынок газа для населения.
- Цена на газ для украинцев могла бы быть ниже, считает Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий.
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