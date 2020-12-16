"Пинг-понг с Зеленским": Мендель опубликовала видео физкультперемены президента во время интервью
16 декабря, 2020, 17:42
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках нового интервью для иностранного издания позировал во время физкультперемены
Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель на своей странице в Instagram.
На видео президент играл со своим первым помощником Сергеем Шефиром в настольный теннис.
"Вместо анонса нового интервью большому иностранному изданию. Президента фотографируют в различных форматах. Среди прочего - и во время короткой физкультперемены", - написала пресс-секретарь.
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