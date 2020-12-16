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Espreso.tvОбщество"Пинг-понг с Зеленским": Мендель опубликовала видео физкультперемены президента во время интервью

"Пинг-понг с Зеленским": Мендель опубликовала видео физкультперемены президента во время интервью

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках нового интервью для иностранного издания позировал во время физкультперемены

Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель на своей странице в Instagram.

На видео президент играл со своим первым помощником Сергеем Шефиром в настольный теннис.

"Вместо анонса нового интервью большому иностранному изданию. Президента фотографируют в различных форматах. Среди прочего - и во время короткой физкультперемены", - написала пресс-секретарь.

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