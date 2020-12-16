Крымская платформа, противодействие РФ, отношения со США: Кулеба назвал приоритеты МИД на 2021 год

16 декабря, 2020, 12:32

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал приоритеты для дипломатии на 2021 год

Об этом сообщает LB.ua.

Среди основных приоритетов - противодействие агрессии РФ, создание Крымской платформы и сотрудничество с украинскими эмигрантами.

Кулеба рассказал о необходимости более тесного сотрудничества между Украиной и странами Азии, Африки и Латинской Америки.

"В 2021 году будет продолжаться противодействие российской агрессии на всех фронтах. Это будет год запуска Крымской платформы - нового элемента в архитектуре противодействия РФ. Это также будет год иностранных украинцев: мы будем серьезно работать над повышением эффективности взаимоотношений с ними. Мы также очень верим, что у нас состоятся важные прорывы в двусторонних отношениях с рядом стран - из Латинской Америки, с одной азиатской державой", - сказал министр.

По словам Кулеба, один из ключевых приоритетов - это создание новых площадок, которые связывали Украины с Западом. Одна из таких - Люблинский треугольник.

"В этом году мы создали Люблинский треугольник ... Я разговаривал с польским главой МИД, с литовским коллегой. Все подтвердили, что это - важный проект, который мы будем развивать в дальнейшем. Будем создавать новые кружева, чтобы вплетать Украину еще теснее в европейский контекст", - сказал Кулеба.

Кроме того, среди ключевых направлений остается формирование отношений с новой администрацией президента США.

"Обычно в следующем году будет еще одна интрига и тема - это отношения с Соединенными Штатами. Я убежден, что в результате сотрудничества наших двух государств мы станем еще сильнее и наше партнерство со США углубится", - отметил Кулеба.