Правительство упростило ввоз в Украину лекарств от COVID-19

16 декабря, 2020, 14:55

Кабинет министров упростил ввоз в Украину лекарств от COVID-19 и освободил от уплаты НДС при ввозе тест-системы и оборудования для лабораторной диагностики

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает Еспресо.TV.

"Примем постановление, которое существенно упрощает ввоз на территорию Украины лекарств, используемых в противодействии коронавирусной болезни. Это в свою очередь увеличит доступ больниц к лекарственным средствам и медицинским изделиям, используемым в борьбе с COVID-19", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что правительство расширило перечень товаров, которые ввозятся в Украину и освобождаются от уплаты НДС.

"Речь идет о тест-системах и оборудовании для лабораторной диагностики", - пояснил Шмыгаль.

Напомним, ранее Кабмин отменил уплату ввозной налога на добавленную стоимость (НДС) на вакцины и лекарства против COVID-19.

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