Правительство отменит ввозной НДС на вакцины от COVID-19, - Шмыгаль

2 декабря, 2020, 13:59

Кабинет министров отменит уплату ввозного налога на добавленную стоимость (НДС) на вакцины и лекарства против COVID-19

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время заседания правительства, передает Еспресо.TV.

"Налогом на добавленную стоимость не будут обложены также вакцины против коронавируса. Это касается всех потенциальных вакцин, которые мы в следующем году будем закупать", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что правительство также рассмотрит постановление по удешевлению лекарственных средств, необходимых для лечения осложнений от COVID-19. Так, будет расширен перечень препаратов, которые при импорте освобождаются от уплаты НДС.

Напомним, ранее Кабмин выделил средства на закупку препаратов "тоцилизубам" и "иммуноглобулин человека нормальный" для пациентов с тяжелым течением COVID-19.

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