Параллельные миры: Роналду обнародовал трейлер совместного фильма с боксером Головкиным
16 декабря, 2020, 12:50
Португальский футболист Криштиану Роналду выложил трейлер общего с казахстанским боксером Геннадием Головкиным фильма об их пути к успеху
Трейлер фильма "Параллельные миры" Роналду опубликовал в Instagram.
"Поговорили о жизни, футболе, боксе и наших путешествиях. Мы оба стремимся к одному и тому же - величию", - написал Роналду.
Документальный фильм "Параллельные миры" выйдет на стриминговому сервисе DAZN. В нем рассказывается о пути футболиста и боксера к успеху.
Геннадий Головкин является чемпионом мира IBF (Международной боксерской федерации) в среднем весе (до 72,6 кг).
Криштиану Роналду выступает за итальянский "Ювентус".
- 25 ноября стало известно, что Геннадий Головкин 18 декабря вернется на ринг после победы над украинцем Сергеем Деревянченко.
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