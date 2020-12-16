 
РУСУКР
live
Espreso.tvСпортПараллельные миры: Роналду обнародовал трейлер совместного фильма с боксером Головкиным

Параллельные миры: Роналду обнародовал трейлер совместного фильма с боксером Головкиным


фото: DAZN
Португальский футболист Криштиану Роналду выложил трейлер общего с казахстанским боксером Геннадием Головкиным фильма об их пути к успеху

Трейлер фильма "Параллельные миры" Роналду опубликовал в Instagram.

"Поговорили о жизни, футболе, боксе и наших путешествиях. Мы оба стремимся к одному и тому же - величию", - написал Роналду.

Документальный фильм "Параллельные миры" выйдет на стриминговому сервисе DAZN. В нем рассказывается о пути футболиста и боксера к успеху.

Геннадий Головкин является чемпионом мира IBF (Международной боксерской федерации) в среднем весе (до 72,6 кг).

Криштиану Роналду выступает за итальянский "Ювентус".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 декабря, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать