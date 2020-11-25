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Espreso.tvСпортЧемпион мира Головкин объявил о возвращении после супербоя с украинцем

Чемпион мира Головкин объявил о возвращении после супербоя с украинцем


фото: Getty Images
Казахстанский боксер Геннадий Головкин 18 декабря вернется на ринг после победы над украинцем Сергеем Деревянченко

Об этом сообщает DAZN в Instagram.

Геннадий Головкин 18 декабря будет защищать титул чемпиона мира IBF (Международной боксерской федерации) в среднем весе (до 72,6 кг) в бою против поляка Камила Шеремета.

Поединок состоится в Голливуде (штат Флорида, США).

Бой Головкин - Деревянченко за титул IBF состоялся в октябре 2019 года в Нью-Йорке (США) и завершился спорной победой казахстанца по очкам.

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