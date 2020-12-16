Отставку министра экологии Абрамовского сняли с повестки дня Рады

16 декабря, 2020, 12:04

16 декабря вопрос об отставке министра экологии Романа Абрамовского сняли с повестки дня по просьбе профильного комитета Верховной Рады

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Профильный комитет попросил дать дополнительное время на изучение этого вопроса и проведение всех необходимых процедур по подготовке его к рассмотрению в зале. Поэтому есть предложение сегодня снять его с повестки дня", - прокомментировал возможную отставку Романа Абрамовского с должности министра экологии глава Верховной Рады Дмитрий Разумков .

Напомним, 15 декабря Роман Абрамовский и Сергей Бесараб написали заявления об отставке с должностей министров защиты окружающей среды и ветеранов.

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