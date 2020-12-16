 
РУСУКР
live
Espreso.tvМирНидерландскому журналисту, который угадал пароль Трампа в Twitter, не станут предъявлять обвинения

Нидерландскому журналисту, который угадал пароль Трампа в Twitter, не станут предъявлять обвинения

В Нидерландах прокуроры не станут выдвигать обвинение киберэксперту, который угадал пароль президента США Дональда Трампа в Twitter

Об этом сообщает ВВС, передает "Европейская правда".

"Хакер сам опубликовал логин. Позже он заявил полиции, что исследовал надежность пароля, так как были серьезные опасения относительно того, что этот аккаунт мог быть захвачен незадолго до президентских выборов", - заявили в нидерландской полиции.

Но прокуроры не будут выдвигать никаких обвинений против Виктора Геверса, который успешно вошел в аккаунт Трампа в Twitter, угадав его пароль - "MAGA2020!".

Правоохранители отправили властям США свои заключения.

  • Напомним, что нидерландский журналист получил доступ к конфиденциальной видеоконференции министров обороны стран ЕС.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 декабря, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать