Об этом сообщает ВВС, передает "Европейская правда".

"Хакер сам опубликовал логин. Позже он заявил полиции, что исследовал надежность пароля, так как были серьезные опасения относительно того, что этот аккаунт мог быть захвачен незадолго до президентских выборов", - заявили в нидерландской полиции.

Но прокуроры не будут выдвигать никаких обвинений против Виктора Геверса, который успешно вошел в аккаунт Трампа в Twitter, угадав его пароль - "MAGA2020!".

Правоохранители отправили властям США свои заключения.

Напомним, что нидерландский журналист получил доступ к конфиденциальной видеоконференции министров обороны стран ЕС.

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