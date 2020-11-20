Журналист получил доступ к секретной видеоконференции министров обороны стран ЕС

Об этом сообщает Politico, передает "Европейская правда".

"Вы знаете, что вы попали на секретную конференцию?", - спросил журналиста глава дипломатии ЕС Хосеп Боррель под смех некоторых официальных лиц.

Журналист извинился за то, что прервал конференцию.

"Да, да. Мне жаль. Я журналист из Нидерландов. Простите, что перебиваю вашу конференцию", - ответил Верлаан.

Боррель спросил, знает ли журналист, что это уголовное преступление, и попросил его отключиться от конференции.

"Вы знаете, что это уголовное преступление? Вам лучше быстрее отключиться, прежде чем приедет полиция", - добавил Борель.

Хотя вторжение было встречено смехом, оно вызвало серьезные вопросы о безопасности конфиденциальных встреч ЕС. Видеоконференция в пятницу включала обсуждение секретного документа об угрозах, стоящих перед ЕС, который ляжет в основу следующей стратегии обороны ЕС, так называемого Стратегического компаса.

RTL сообщил, что Верлаану удалось получить доступ к видеоконференции, так как "в Twitter-аккаунте министра Анки Бийлевельд на короткое время была фотография с адресом входа и частью PIN-кода".

"После ряда попыток RTL Nieuws удалось угадать PIN-код секретной конференции, так как на фотографии было видно пять из шести цифр PIN-кода", - говорится в сообщении.

Представитель Министерства обороны Нидерландов сообщил RTL, что сотрудник случайно опубликовал в Twitter снимок с конфиденциальную информацию.

Официальный представитель ЕС отметил, что у Совета ЕС не было "безопасного пространства" для коммуникаций, эквивалентного платформе НАТО.

Высокопоставленный дипломат охарактеризовал этот эпизод как "забавный", в то время как другой дипломат утверждал, что Совету повезло, что вторжение не было более серьезным.

"В следующий раз это может быть хакер, и мы больше не будем смеяться", - сказал дипломат.

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