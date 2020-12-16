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Ляшко: Минздрав проведет обучение по вызову на вакцинацию пожилых людей

В Министерстве здравоохранения сообщили, что планируют на следующей неделе провести тестирование записи и вызова пожилых людей на вакцинацию

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на странице в Facebook.

"Информация, которую услышал от медиков, уже легла в основу нового проекта распоряжения руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. На следующей неделе протестируем модель записи/вызова на прививку от COVID-19 пожилых людей", - отметил Ляшко.

В очередной раз приехал без предупреждения в медицинское учреждение. На этот раз в Борисполь. В городской центр первичной ...

Опубликовано Виктором Ляшко Среда, 16 декабря 2020 г.

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