Комитет Рады согласовал конкурс на должность судьи Конституционного Суда
16 декабря, 2020, 20:00
Комитет по вопросам правовой политики согласовал конкурс на должность судьи Конституционного Суда по квоте Верховной Рады
Соответствующее решение было принято в ходе заседания комитета, передает Центр противодействия коррупции.
"Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики дал зеленый свет отбора судьи Конституционного Суда Украины по парламентской квоте", - сообщили в пресс-служб.
Так, на должность претендуют:
- нардеп от "Слуги народа" Ольга Совгиря;
- нардеп ОПЗЖ Юрий Павленко;
- юрист Николай Сирый, предложенный "Европейской Солидарностью";
- кандидат от "Батькивщины" политик Ольга Бондарь-Петровская;
- Дмитрий Журавлев от депутатской группы "Доверие".
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