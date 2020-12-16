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Комитет Рады согласовал конкурс на должность судьи Конституционного Суда

Комитет по вопросам правовой политики согласовал конкурс на должность судьи Конституционного Суда по квоте Верховной Рады

Соответствующее решение было принято в ходе заседания комитета, передает Центр противодействия коррупции.

"Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики дал зеленый свет отбора судьи Конституционного Суда Украины по парламентской квоте", - сообщили в пресс-служб.

Так, на должность претендуют:

- нардеп от "Слуги народа" Ольга Совгиря;

- нардеп ОПЗЖ Юрий Павленко;

- юрист Николай Сирый, предложенный "Европейской Солидарностью";

- кандидат от "Батькивщины" политик Ольга Бондарь-Петровская;

- Дмитрий Журавлев от депутатской группы "Доверие".

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