Комитет Рады не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра образования
16 декабря, 2020, 16:52
Образовательный комитет Верховной Рады не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки
Об этом сообщила секретарь комитета народный депутат Наталия Пипа в Facebook.
"Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования. Рекомендовал залу ВРУ завтра определиться. Поэтому ответ мы получим завтра в зале", - говорится в сообщении.
5 человек поддержали кандидатуру нынешнего исполняющего обязанности министра образования. Всего голосовали 11 человек.
- Напомним, что во фракции "Слуга народа" большинство народных депутатов поддерживали идею утвердить и.о. министра образования Сергея Шкарлета на пост главы ведомства.
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