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Комитет Рады не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра образования


фото: rfe
Образовательный комитет Верховной Рады не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки

Об этом сообщила секретарь комитета народный депутат Наталия Пипа в Facebook.

"Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования. Рекомендовал залу ВРУ завтра определиться. Поэтому ответ мы получим завтра в зале", - говорится в сообщении.

5 человек поддержали кандидатуру нынешнего исполняющего обязанности министра образования. Всего голосовали 11 человек.

  • Напомним, что во фракции "Слуга народа" большинство народных депутатов поддерживали идею утвердить и.о. министра образования Сергея Шкарлета на пост главы ведомства.

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