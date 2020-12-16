Комитет Рады не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра образования

"Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования. Рекомендовал залу ВРУ завтра определиться. Поэтому ответ мы получим завтра в зале", - говорится в сообщении.

5 человек поддержали кандидатуру нынешнего исполняющего обязанности министра образования. Всего голосовали 11 человек.

Напомним, что во фракции "Слуга народа" большинство народных депутатов поддерживали идею утвердить и.о. министра образования Сергея Шкарлета на пост главы ведомства.

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