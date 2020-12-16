Большинство нардепов-"слуг" поддерживают назначение Шкарлета министром образования, - Кравчук
Об этом рассказала заместитель председателя фракции Евгения Кравчук в комментарии Цензор.НЕТ .
"Есть разные мнения во фракции, большинство, это еще не 70%, но большинство, поддерживает господина Шкарлета. Но, действительно, есть личное мнение нескольких народных депутатов, которые пока не готовы за него голосовать", - сказала Кравчук.
Кравчук добавила, что его рекомендуют Шмыгаль и Зеленский.
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"Сейчас мы собираем сигнальное голосование, будет понятно, сколько людей готовы поддержать", - подытожила она.
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