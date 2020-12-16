Кличко отреагировал на включение в Зал славы бокса
16 декабря, 2020, 09:01
Украинец Владимир Кличко назвал большой честью свое включение в Зал славы бокса
Об этом сообщает BoxingScene.
По словам Кличко, он в восторге от приглашения на церемонию введения в Зал славы бокса, которая состоится 14 июня 2021 в американском городке Канастота.
"Огромная честь быть членом Зала славы бокса. Невозможно передать восторг, который испытываешь от приглашения на церемонию. Для каждого чемпиона огромная честь и радость попасть в Зал славы. Это невероятно", - сказал Кличко.
Он стал вторым украинцем, которого ввели в Зал славы бокса после Виталия Кличко, который удостоился такой чести в 2018 году.
- Напомним, 15 декабря Владимира Кличко включили в Международный зал боксерской славы .
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