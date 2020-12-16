Кличко: генподрядчик отремонтирует Шулявский мост за свой счет

16 декабря, 2020, 12:56

16 декабря Виталий Кличко рассказал, что генеральный подрядчик ремонта Шулявского путепровода ночью демонтировал 6 электроопор на мосту за свой счет

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в соцсетях, передает Еспресо.TV.

"Вчерашний инцидент на Шулявском мосту возмутил киевлян. И я также возмущен тем, что на путепроводе, открытом год назад, упали три опоры освещения. На новый мост подрядчик дал гарантию 50 лет!" - отметил Кличко.

По словам городского главы, специалисты обследовали все опоры освещения.

"Вызвавшие сомнения в надежности укрепления - демонтировали. Ночью подрядчик осуществил демонтаж шести опор. И оперативно установит столбы с усилением несущей конструкции. Подчеркну: генподрядчик, который давал гарантию на эксплуатацию объекта, осуществит все работы за свой счет!

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В то же время Кличко отметил, что "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений" как заказчик строительства обратится в суд по возмещению подрядчиком убытков за поврежденные автомобили киевлян.

"Выводы о качестве работ и безопасности эксплуатации объекта предоставляет компания по техническому надзору - как независимая организация. Прокуратура столицы возбудила уголовное дело по статье" Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений, ", - добавил Виталий Кличко.

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