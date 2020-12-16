 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоКличко: генподрядчик отремонтирует Шулявский мост за свой счет

Кличко: генподрядчик отремонтирует Шулявский мост за свой счет

16 декабря Виталий Кличко рассказал, что генеральный подрядчик ремонта Шулявского путепровода ночью демонтировал 6 электроопор на мосту за свой счет

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в соцсетях, передает Еспресо.TV.

"Вчерашний инцидент на Шулявском мосту возмутил киевлян. И я также возмущен тем, что на путепроводе, открытом год назад, упали три опоры освещения. На новый мост подрядчик дал гарантию 50 лет!" - отметил Кличко.

По словам городского главы, специалисты обследовали все опоры освещения.

"Вызвавшие сомнения в надежности укрепления - демонтировали. Ночью подрядчик осуществил демонтаж шести опор. И оперативно установит столбы с усилением несущей конструкции. Подчеркну: генподрядчик, который давал гарантию на эксплуатацию объекта, осуществит все работы за свой счет!

Смотрите также: Падение столбов на Шулявском мосту в Киеве: появилось видео

В то же время Кличко отметил, что "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений" как заказчик строительства обратится в суд по возмещению подрядчиком убытков за поврежденные автомобили киевлян.

"Выводы о качестве работ и безопасности эксплуатации объекта предоставляет компания по техническому надзору - как независимая организация. Прокуратура столицы возбудила уголовное дело по статье" Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений, ", - добавил Виталий Кличко.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 декабря, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать