Падение столбов на Шулявском мосту в Киеве: появилось видео

15 декабря, 2020, 22:59

В соцсетях появилось видео с моментом падения электроопор на Шулявском мосту в Киеве

Видео опубликовали на странице в Facebook "Киев оперативный".

На видео зафиксировано, что электроопоры начинают раскачиваться, а затем падают на автомобили, которые проезжали по путепроводу.

Из посторонних людей поблизости никого не было.

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