 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоПадение столбов на Шулявском мосту в Киеве: появилось видео

Падение столбов на Шулявском мосту в Киеве: появилось видео


фото: Сергій Грішин, Facebook
В соцсетях появилось видео с моментом падения электроопор на Шулявском мосту в Киеве

Видео опубликовали на странице в Facebook "Киев оперативный".

На видео зафиксировано, что электроопоры начинают раскачиваться, а затем падают на автомобили, которые проезжали по путепроводу.

Из посторонних людей поблизости никого не было.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 декабря, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать