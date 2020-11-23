Украина пригласила Кипр к платформе по деоккупации Крыма, - МИД

23 ноября, 2020, 19:02

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова пригласила Кипр присоединиться к созданию Крымской платформы по деоккупации

Об этом сообщает сайт министерства.

Джапарова встретилась с послом Кипра в Украине Луисом Телемаху.

Первый заместитель министра выразила благодарность за поддержку Кипром суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также Джапарова пригласила кипрскую сторону принять участие в деятельности инициативы "Крымской платформы".

Посол заверил, что кипрская сторона продолжает придерживаться позиции о непризнании оккупации украинского полуострова.

Собеседники также обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в рамках международных конвенций и инициатив по гендерному равенству, противодействию насилию против женщин и сохранению мирового культурного наследия.