"Мы тебя ждем в Верховной Раде", - Порошенко в Чорновол

15 декабря, 2020, 17:00

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Мы тебя ждем в украинской Верховной Раде. Мы сделаем все, чтобы в ближайшее время Татьяна получила мандат народного депутата, потому что мы на самом деле считаем, что такие как Татьяна, - абсолютно бескомпромиссная, женщина, потерявшая на войне мужа, женщина, которую пытались запугать титушки, но, которая смело выступала и против Януковича, и против его титушек, и против Портнова, и тех кто в ГБР пытался заниматься политическими преследованиями оппозиционеров, была на переднем крае", - отметил Порошенко.

Политик отметил, что Татьяна Чорновол - символ украинского политика и добавил, что она находится под защитой украинского народа.

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