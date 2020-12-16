Экс-чемпион мира дал неожиданный прогноз на бой Джошуа - Фьюри

16 декабря, 2020, 13:55

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер заявил, что Тайсон Фьюри способен нокаутировать Энтони Джошуа за три раунда

Об этом сообщает BoxingScene.

По словам новозеландца, который был чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), он не ставит под сомнение обещание британца Тайсона Фьюри разобраться с соотечественником Энтони Джошуа за три раунда.

"Если он так говорит и верит, то я уверен, что он сможет это сделать. У вас есть два чемпиона. У обоих есть сердце, они оба могут выдержать удар и выйти из тяжелого положения. Это бой, который мы должны увидеть. Это поединок , который должен быть проведен и в котором мы сможем увидеть абсолютного чемпиона. Надеюсь, все договорятся между собой, чтобы это произошло", - сказал Паркер, у которого в 2018 году титул отобрал Джошуа.

Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

Джошуа владеет титулами WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Напомним, 16 декабря менеджер Александра Усика Эгис Климас заявил, что бой между Джошуа и Тайсоном Фьюри получит статус поединка за звание абсолютного чемпиона мира только с разрешения украинского боксера .

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