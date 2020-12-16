Биткойн обновил исторический максимум: $ 20,6 тыс. за единицу

16 декабря, 2020, 16:27

16 декабря биткойн побил абсолютный рекорд, достигнув $ 20,6 тыс.

Об этом говорится в данных криптовалютной биржи Coindesk.

По состоянию на 16:20 по Киеву котировки биткойнов достигли отметки $ 20,6 тыс./BTC. В течение дня криптовалюта подорожала более чем на 7%.

Напомним, в начале декабря биткойн побил абсолютный рекорд, достигнув отметки $ 19,9 тыс. за единицу. Курс биткойнов начал расти в марте 2020 года на фоне пандемии COVID-19.

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