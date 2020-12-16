 
РУСУКР
live
Espreso.tvЭкономикаБиткойн обновил исторический максимум: $ 20,6 тыс. за единицу

Биткойн обновил исторический максимум: $ 20,6 тыс. за единицу


фото: reuters
16 декабря биткойн побил абсолютный рекорд, достигнув $ 20,6 тыс.

Об этом говорится в данных криптовалютной биржи Coindesk.

По состоянию на 16:20 по Киеву котировки биткойнов достигли отметки $ 20,6 тыс./BTC. В течение дня криптовалюта подорожала более чем на 7%.

  • Напомним, в начале декабря биткойн побил абсолютный рекорд, достигнув отметки $ 19,9 тыс. за единицу. Курс биткойнов начал расти в марте 2020 года на фоне пандемии COVID-19.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 декабря, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать