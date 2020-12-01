Биткоин побил исторический рекорд: $19,9 тыс. за единицу

1 декабря, 2020, 20:08

1 декабря биткоин побил абсолютный рекорд, достигнув $19,9 тыс.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что котировка биткоина на бирже Coindesk побила отметку в $19,9 тыс.

Как сообщают аналитики, криптовалюта продолжит дорожать до $22 тыс.

В то же время, рекордный курс криптовалюта биткоин имела 17 декабря 2017 года, когда ее стоимость достигла исторического максимума - $19 783. Курс биткоинов начал расти в марте 2020 года на фоне пандемии COVID-19.

Напомним, 30 ноября биткоин достиг рекордного максимума в 19 864 доллара.

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