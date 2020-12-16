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Espreso.tvСпортБританский тяжеловес начал "охоту" на Усика

Британский тяжеловес начал "охоту" на Усика


фото: Getty Images
Британский боксер Джо Джойс заявил, что в следующем поединке хочет встретиться с украинцем Александром Усиком

Об этом Джойс написал в twitter.

По словам британского тяжеловеса, он хочет в следующем бою боксировать за вакантный титул чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации) против Усика.

"Хочу Усика следующим!", - написал Джойс.

Усик является обязательным претендентом на пояс WBO, а Джойс занимает второе место в рейтинге организации.

Украинец и британец поспорят за титул, если от него откажется британец Энтони Джошуа, который намерен встретиться со своим соотечественником Тайсоном Фьюри.

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