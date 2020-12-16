Британский тяжеловес начал "охоту" на Усика
16 декабря, 2020, 08:27
Британский боксер Джо Джойс заявил, что в следующем поединке хочет встретиться с украинцем Александром Усиком
Об этом Джойс написал в twitter.
По словам британского тяжеловеса, он хочет в следующем бою боксировать за вакантный титул чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации) против Усика.
"Хочу Усика следующим!", - написал Джойс.
Усик является обязательным претендентом на пояс WBO, а Джойс занимает второе место в рейтинге организации.
Украинец и британец поспорят за титул, если от него откажется британец Энтони Джошуа, который намерен встретиться со своим соотечественником Тайсоном Фьюри.
I WANT USYK NEXT !!!- Joe Joyce (@JoeJoyceBoxing) December 14, 2020
- 13 декабря стало известно, что Всемирная боксерская организация требует от Джошуа провести обязательную защиту титула в поединке против Усика.
- 15 декабря стало известно, что Александр Усик получил предложение позволить Энтони Джошуа и Тайсону Фьюри сражаться за титул WBO, который победитель обязуется сделать вакантным.
- В то же время, Усик согласился уступить право на поединок с британцем Джошуа за отступные.
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