Меньше всего вопросов было к госпоже Лапутиной, - Корниенко о кадровых решениях

15 декабря, 2020, 21:36

Лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал о чем шла речь на заседании фракции

Об этом сообщает Еспресо.TV .

15 декабря состоялось заседание "Слуг народа", где фракция рассмотрела кадровые вопросы.

"Мы ночью будем проводить так называемое сигнальное голосование. Вопросы были профессиональные. Меньше всего вопросов было к госпоже Юлии Лапутиной - первая в Украине генерал СБУ женщина, боевой генерал. Она сейчас находится в Краматорске. Больше всего обсуждений было по господину Шкарлету. Разные мнения были - не могу сказать, была поддержка или не было. По Лещенко - он ознакомил нас со своей концепцией. Я бы ее назвал "ничего лишнего". Относительно господина Абрамовского - этот вопрос пока отложили", - сказал Корниенко.

Он отметил, что 16 декабря в повестке дня Рады только заявление об отставке министра ветеранов Сергея Бесараба.

"Завтра будут проходить комитеты. Назначений завтра нет. Были заслушаны 5 кандидатов, все они будут голосоваться за назначение. И если вопрос по Абрамовскому будет решен, то в четверг будет голосоваться его увольнение, а в пятницу назначение. Завтра будет только увольнение Бесараба ", - отметил Корниенко.

Он добавил, что кандидатуры представлял премьер-министр Денис Шмыгаль, а также своим мнением делился президент Владимир Зеленский.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо