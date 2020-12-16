Аутсайдер АПЛ уволил тренера после ничьей с "Манчестер Сити"

16 декабря, 2020, 16:25

"Вест Бромвич Альбион" уволил главного тренера Славена Билича после ничьей с "Манчестер Сити" в чемпионате Англии

Об этом сообщает официальный сайт "Вест Бромвич".

Вместе с хорватским тренером команду покинули трое его ассистентов. В клубе заявили, что не будут комментировать увольнение в ближайшее время.

"Мы хотели бы поблагодарить Славена и его тренерский штаб за их старания для повышения в классе в прошлом сезоне и пожелать им всего наилучшего в будущем", - заявили в "Вест Бромвич".

15 декабря ВБА на выезде сыграл вничью с "Манчестер Сити" в матче 13-го тура чемпионата Англии. Команда занимает 19-е место в турнирной таблице с 7 очками в активе.

Славен Билич возглавил "Вест Бромвич" в 2019 году. Под его руководством команда вернулась в Премьер-лигу.

Также 52-летний Билич тренировал хорватский "Хайдук", сборную Хорватии, российский "Локомотив", турецкий "Бешикташ", английский "Вест Хэм" и саудовский "Аль-Иттихад".

Напомним, 15 декабря в 13-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" сыграл вничью с "Вест Бромвичем".

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола атаковал резервного арбитра в конце ничейного матча чемпионата Англии против "Вест Бромвич Альбион".

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