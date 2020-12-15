"Ман Сити" сенсационно потерял очки в матче АПЛ с "Вест Бромвичем"

15 декабря, 2020, 23:51

В 13-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" сыграл вничью с "Вест Бромвичем"

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

На 30-й минуте полузащитник "Манчестер Сити" Гюндоган открыл счет во встрече. Однако в конце первого тайма "Вест Бромвичу" удалось сравнять счет. Защитник "горожан" Рубен Диас забил гол в свои ворота.

В турнирной таблице АПЛ "Манчестер Сити" занимает шестое место и отстает от первого на 5 баллов. "Вест Бромвич" идет девятнадцатым.

Чемпионат Англии

13-й тур

15 декабря

"Манчестер Сити" - "Вест Бромвич" 1: 1

Голы: Гюндоган, 30 - Диас, 43 (авт.)

15 декабря в другом матче 13-го тура АПЛ лондонский "Челси" проиграл "Вулверхэмптон".