"Ман Сити" сенсационно потерял очки в матче АПЛ с "Вест Бромвичем"
15 декабря, 2020, 23:51
В 13-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" сыграл вничью с "Вест Бромвичем"
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
На 30-й минуте полузащитник "Манчестер Сити" Гюндоган открыл счет во встрече. Однако в конце первого тайма "Вест Бромвичу" удалось сравнять счет. Защитник "горожан" Рубен Диас забил гол в свои ворота.
В турнирной таблице АПЛ "Манчестер Сити" занимает шестое место и отстает от первого на 5 баллов. "Вест Бромвич" идет девятнадцатым.
Чемпионат Англии
13-й тур
15 декабря
"Манчестер Сити" - "Вест Бромвич" 1: 1
Голы: Гюндоган, 30 - Диас, 43 (авт.)
- 15 декабря в другом матче 13-го тура АПЛ лондонский "Челси" проиграл "Вулверхэмптон".
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