В поездах "Интерсити +" будут подавать бизнес-ланчи

15 декабря, 2020, 12:36

Укрзализныця ввела возможность заказать в скоростные поезда "Интерсити +" бизнес-ланч

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Согласно сообщению, Укрзализныця ввела возможность заказать в скоростные поезда "Интерсити +" бизнес-ланч. Пассажиры на выбор смогут заказать мясной или Вегетарианская вариант ланча. Заказ можно сделать при оформлении проездного документа онлайн или в кассе.

По словам и. о. члена правления, директора Флии "Пассажирская компания" Укрзализныци Александра Перцовского, компания сейчас рассматривает несколько вариантов организации услуг питания в поездах дальнего следования.

"Первый - то, как происходит сейчас в плацкартных и купейных вагонах - комиссионную продажу очень узкого ассортимента: чая и снеков. Второй - продажа более широкого ассортимента продуктов, которые разогреваются в поезде, - так, как это происходит сейчас в поездах Интерсити. Третий - партнерство с сервисам доставки питания, чьи курьеры могут привозить заказ на станции, через которые проходят поезда ", - цитирует пресс служба слова Перцовского.

Он добавил, что на сегодняшний день Укрзализныця проводит опрос пассажиров, какой именно сервис для них будет удобнее, и уже в следующем году будет проведен пилотный проект.

Так, в первом полугодии 2021 компания планирует объявить конкурсы и провести несколько пилотных проектов, чтобы протестировать различные модели.

Напомним, с начала декабря Укрзализныця возобновила продажу чая и кофе в поездах.

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