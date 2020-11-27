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Espreso.tvЭкономикаУкрзализныця возобновляет продажу чая и кофе в поездах

Укрзализныця возобновляет продажу чая и кофе в поездах


фото: volyn.com.ua
Укрзализныця с начала декабря возобновляет продажу чая и кофе в поездах

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

"С 1 декабря 2020 года Укрзализныця возобновляет реализацию чайно-кофейной продукции в пассажирских поездах. Такое решение принято из-за многочисленных обращений и пожелания пассажиров вернуть чай и кофе", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Укрзализныця будет предоставлять услуги в соответствии с санитарно-гигиеническими и противоэпидемическими нормами. В частности, все напитки будут предоставляться в одноразовой посуде - гофрированных стаканах емкостью 250 мл.

При этом цена услуги не изменится: чай, кофе и вода в бутылке (0,5 л) будут стоить 10 грн. Заказать и оплатить напитки можно будет при оформлении проездных билетов онлайн.

Кроме того, в поездах пассажиры смогут купить печенье, вафли, снеки и другие продукты в индивидуальной упаковке.

  • Напомним, ранее Укрзализныця сообщила, что планирует вернуть питание в поездах, но просит бизнес подсказать форматы, которые были бы приемлемы в условиях карантина.

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