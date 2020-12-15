В Канаде началась вакцинация от коронавируса
15 декабря, 2020, 08:54
В двух канадских провинциях началась кампания по вакцинации от COVID-19
Об этом сообщает Укринформ .
Первой канадкой, которая получила прививки стала 89-летняя жительница заведения длительного ухода в Квебек-сити Жизель Левеск. Через несколько минут после прививки от COVID-19 получила в Торонто работница заведения длительного ухода Анита Куиданген.
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- Напомним, в Великобритании 8 декабря начали массовое использование вакцины , разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.
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