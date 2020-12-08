Первая в мире: Британия 8 декабря начинает массовую вакцинацию от COVID-19

8 декабря, 2020, 09:18

В Великобритании во вторник начинают массовое использование вакцины, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech

Об этом сообщает ЛИГА.Новосты .

"Министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок назвал "V-Day" по аналогии с "D-Day" - днем ​​высадки десанта во Франции, ознаменовавший финальный рывок союзников перед победой во Второй мировой войне", - говорится в повдиомленни.

По словам министра, "это день, который нужно запомнить, в году, который лучше забыть".

Массовая вакцинация против COVID-19 начинается через неделю после того, как Великобритания стала первой страной Запада, которая одобрила широкое использование вакцины Pfizer / BioNTech против этой болезни.

Британские власти будут использовать вакцину, разработанную Pfizer и BioNTech. Вакцину изготавливают в Бельгии, ее нужно хранить при температуре -70C. Ранее компании заявили о 95% эффективности препарата в третьей - финальной - стадии клинических испытаний. Таким образом, Великобритания станет первой из западных стран, которая начала массовую вакцинацию населения от коронавируса.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb