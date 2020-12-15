В ближайшее время гривня может резко пойти вверх или вниз, но шокового сценария не ожидается, - экономист Боярчук
Об этом заявил Дмитрий Боярчук, исполнительный директор аналитического центра CASE-Украина, в программе "Про деньги" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".
Он объяснил основные причины укрепления гривни в последнее время.
"Есть определенный заход нерезидентов, приобретающих украинские облигации внутреннего займа (ОВГЗ). Насколько это серьезная и стабильная тенденция - пока трудно сказать. Очевидно, экспортеры, придерживали валюту, наверное, решили закрывать свои позиции", - сказал Боярчук.
По его словам, есть и предпосылки для обесценивания гривни: "Никуда не делись обязательства по бюджетным расходам. Минфин в конце начнет выдавать гривню на рынок, то есть будет платить по обязательствам. И значительная часть этой гривни окажется на валютном рынке".
"Так, с одной стороны, мы получили достаточно валюты: 600 млн евро от ЕС, $600 млн от размещения облигаций. С другой стороны - появится дополнительная значительная гривневая масса. Сейчас такая ситуация, когда гривня может пойти либо резко вверх, либо резко вниз", - прогнозирует экономист.
Он утверждает, что даже если бы произошла какая-то шоковая ситуация, Национальный банк бы сгладил колебания. "То есть обвального сценария в ближайшем будущем не ожидается", - отметил он.
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Тенденция укрепления гривни наблюдается с начала декабря. Сегодня, 15 декабря, НБУ установил самую низкую цену доллара по отношению к гривне за последние три месяца.