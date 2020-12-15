В ближайшее время гривня может резко пойти вверх или вниз, но шокового сценария не ожидается, - экономист Боярчук

15 декабря, 2020, 22:38

Сейчас в Украине много валюты вследствие транша от ЕС и размещения евробондов, а вместе с тем Минфин будет платить по обязательствам, насыщая рынок гривней. Поэтому гривня может резко укрепиться или обесцениться, но без шокового сценария

Об этом заявил Дмитрий Боярчук, исполнительный директор аналитического центра CASE-Украина, в программе "Про деньги" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

Он объяснил основные причины укрепления гривни в последнее время.

"Есть определенный заход нерезидентов, приобретающих украинские облигации внутреннего займа (ОВГЗ). Насколько это серьезная и стабильная тенденция - пока трудно сказать. Очевидно, экспортеры, придерживали валюту, наверное, решили закрывать свои позиции", - сказал Боярчук.

По его словам, есть и предпосылки для обесценивания гривни: "Никуда не делись обязательства по бюджетным расходам. Минфин в конце начнет выдавать гривню на рынок, то есть будет платить по обязательствам. И значительная часть этой гривни окажется на валютном рынке".

"Так, с одной стороны, мы получили достаточно валюты: 600 млн евро от ЕС, $600 млн от размещения облигаций. С другой стороны - появится дополнительная значительная гривневая масса. Сейчас такая ситуация, когда гривня может пойти либо резко вверх, либо резко вниз", - прогнозирует экономист.

Он утверждает, что даже если бы произошла какая-то шоковая ситуация, Национальный банк бы сгладил колебания. "То есть обвального сценария в ближайшем будущем не ожидается", - отметил он.