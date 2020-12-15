Официальный курс: цена доллара снизилась до минимума за два месяца

15 декабря, 2020, 09:24

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 15 декабря 2020 года на отметке 27,86 грн / $

Об этом говорится в данных НБУ .

По состоянию на 14 декабря курс составлял 28,96 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 15 декабря установлен на уровне 33,88 грн / евро. По состоянию на 14 декабря курс составлял 33,89 грн / евро.

На наличном рынке 15 декабря по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,88, продают - по 28 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27 до 28,38 грн / $, продажи - в пределах 27,80-32 грн / $.

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