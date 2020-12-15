СБУ разоблачила пограничников, которые "крышевали" контрабанду из Беларуси

15 декабря, 2020, 13:10

15 декабря в СБУ рассказали о разоблачении сети контрабандистов между Беларусью и Украиной, возглавляемых чинами с ГПСУ

Об этом сообщает пресс-служба СБУ .

"Служба безопасности Украины разоблачила в Ровенской области должностных лиц одного из пограничных пунктов на систематическом" крышевании "незаконного перемещения из Беларуси подакцизных товаров", - говорится в сообщении.

Оперативники установили 15 фигурантов дела, из которых должностные лица Госпогранслужбы организовали канал незаконного перемещения из Беларуси в Украину. Продукция, при содействии должностных лиц, ввозилась в Украину через так называемый "зеленый границу". Товар фигуранты складировали в одном из государственных лесхозов для дальнейшей реализации на всей территории страны.

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В рамках начатого производства правоохранители задокументировали ряд эпизодов противоправной деятельности, в том числе получения денег военнослужащими пограничной службы, а также дачи взяток должностному ГПСУ. Нескольких фигурантов были схвачены во время передачи взятки.

По результатам проведенных следственных действий на территории Ровенской и Волынской областей изъято более 75 тыс. пачек сигарет, ввезенных из Беларуси, а также - янтарь-сырец весом почти 5 кг. Правоохранители также блокировали попытку противоправного переправки через таможенную территорию Украины еще 225 тыс.ч пачек табачных изделий иностранного производства.

Следственные действия продолжаются.

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