С начала года пограничники задержали 8 дельтапланов с контрабандой, - ГПСУ

15 декабря, 2020, 11:51

В 2020 году на границе остановили 2 самолета и 8 дельтапланов с контрабандой. Чиновники сталкивались с маскировкой следов накладными копытами и посыпки их перцем при пешем пересечении границы

Об этом рассказал председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко в интервью " Интерфакс-Украина ".

"На днях мы задержали в Черновицкой области четыре дельтапланы, которые не давали нам жизнь в течение последних полутора месяцев. В этом году мы уже задержали два самолета, и, вместе с этими четырьмя, восемь дельтапланов", - отметил чиновник.

"Люди рискуют жизнью, чтобы перебросить несколько пакетов сигарет и заработать деньги. Ситуация очень кричащая. А сколько было случаев, когда они разбивались!", - добавил Дейнеко.

Также он рассказал, что в 2020 году были случаи, когда контрабандисты использовали накладные копыта, переправляя "товар" через границу наземным способом.

"Когда читаешь историческую литературу, видишь, что все методы контрабанды, которые были в начале XX века, существуют и сейчас. Изменяются предметы контрабанды, формы. В этом году были даже случаи, когда нарушители использовали накладные копыта, маскировались под коров. На своем опыте памяти "Помню, как в 2005 году, в январе, при том, что высота снега была около 40 см, граждане одной из стран посыпали отпечатки перцем, чтобы собаки не взяли след. Такое тоже бывает. Мы в своей деятельности сталкиваемся и с такими забавными ситуациями ", - отметил Сергей Дейнеко.

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