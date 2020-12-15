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Espreso.tvСпорт"Челси" проиграл "Вулверхэмптону" из-за гола, пропущенного на 95-й минуте

"Челси" проиграл "Вулверхэмптону" из-за гола, пропущенного на 95-й минуте


фото: Getty Images
В 13-м туре чемпионата Англии по футболу лондонский "Челси" проиграл "Вулверхэмптону"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В начале первого тайма Оливье Жиру вывел "Челси" вперед. Однако на 66-й минуте лондонцы потеряли преимущество. 25-летний Даниэл Поденсе удачно пробил по воротам Эдуара Мэнди.

На 95-й минуте "волки" забили еще один мяч и обеспечили себе победу. Автор гола - 20-летний Педру Нету.

В турнирной таблице АПЛ "Челси" занимает пятое место и отстает от первого на 3 балла. "Вулверхэмптон" идет девятым.

Чемпионат Англии

13-й тур

15 декабря

"Вулверхэмптон" - "Челси" 2:1

Голы: Поденсе, 66, Нету, 90+5 - Жиру, 49

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